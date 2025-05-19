Празднование столетия "Зенита" состоится 25 мая.

Экс-главный тренер украинских футбольных клубов - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", Мирча Луческу рассказал, что отклонил приглашение российского "Зенита" приехать в РФ на юбилей клуба. Об этом пишет издание GOLAZO.ro.

"Я не хочу ввязываться во что-то подобное. Сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира - я не приеду. Конечно, это знак уважения к Украине. Я понял, что мой приезд вызовет сильный резонанс", - заявил Луческу.

Он также прокомментировал поведение бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, который остался работать в российском "Зените" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и поддерживает армию оккупантов

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"Что касается Тимощука, то он женат на россиянке, у них есть дети. Однако за сборную Украины он провел более 140 матчей. Участвовал в акциях за Россию? Он живет там. Для него было бы лучше вообще не вмешиваться", - отметил Луческу.

Стоит отметить, что празднование столетия "Зенита" состоится 25 мая. Луческу работал главным тренером питерского клуба в сезоне 2016/17, а сейчас возглавляет сборную Румынии.

Подозрение Тимощуку

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который перешел на сторону России, получил подозрение в пособничестве государству агрессору. Правоохранители отмечали, что подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге. В сентябре прошлого года этот клуб участвовал в "благотворительном" матче с целью собрать деньги на поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют против Украины. В частности, с этой целью участники матча продали с аукциона свои футболки с автографами.

Именно по этому факту фигурант получил подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

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