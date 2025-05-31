Для команды это первый в ее истории трофей Лиги чемпионов.

Вечером в субботу, 31 мая, состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2024-2025. На поле "Альянц-Арены" в Мюнхене за кубок соревновались французский "ПСЖ" и итальянский "Интер".

Французский клуб просто разгромил соперника на поле. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "ПСЖ". Для команды это первый в ее истории трофей Лиги чемпионов.

В свою очередь, Луис Энрике во второй раз становится обладателем трофея после триумфа с Барселоной в 2015 году.

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Счет в финале открыл на 12-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими, который ранее выступал в составе "Интера". Два следующих мяча в ворота миланцев провел 19-летний француз Дезире Дуэ (на фото) - на 20-й и 63-й минутах.

Еще два гола в матче забили грузинский легионер ПСЖ Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и еще один 19-летний футболист парижан - Сенни Меюлю.

Лига чемпионов. Финал.

"ПСЖ" – "Интер" – 5:0.

Голы: Хакими (12), Дуэ (20, 63), Кварацхелия (73), Маюлю (87).

Стартовые составы команд:

"ПСЖ" Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш (Лукас Эрнандес, 78) – Руис, Витинья, Невеш – Дуэ (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш, 84)

Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Ли Кан Ин, Маюлю, Заир-Эмери, Лукас Бералдо, Мбайе

"Интер": Зоммер – Павар (Биссек, 54; Дармиан, 62), Ачерби, Бастони – Думфрис, Мхитарян (Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслани, 70), Барелла, Димарко (Залевски, 54) – Лаутаро, Тюрам

Запасные: Ди Дженнаро, Мартинес, де Врей, Зелински, Арнаутович, Фраттези, Тареми

Арбитр матча: Иштван Ковач (Румыния).

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Тем временем донецкий "Шахтер" представил нового главного тренера команды. Им стал бывший игрок "Барселоны" Арда Туран. До прихода в "Шахтер" турецкий наставник тренировал "Эюпспор" (Турция).

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