Матч был сыгран в польском Вроцлаве.

Вечером 28 мая в финале нынешней Лиги конференций сыграли испанский "Бетис" и английский "Челси". Победу в матче одержали лондонцы с разгромным счетом 4:1.

Лига конференций. Финал

"Бетис" - "Челси" - 1:4

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Гол: Эльзальзулли, 9 - Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Предупреждение: Перро, 90+5 - Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

"Бетис": Адриан - Сабали, Бартра, Натан, Рикардо Родригес (Перро, 46) - Форнальс, Иско, Кардосо - Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 53)

Запасные: Виейтес, Гонсалес, Альтимир, Ло Чельсо, Менди, Ортис, П. Гарсия

"Челси": Йоргенсен - Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 61), Кукурелья - Энцо, Кайседо - Нето (Санчо, 61), Палмер (Гию, 87), Мадуэке - Джексон (Дьюсбер)

Запасные: Санчес, Бергстрем, Адарабио, Нкунку, Джордж, Ачимпонг, Амугу

Матч был сыгран в польском Вроцлаве.

На пути к этому финалу у Бетиса был один серьезный соперник, в полуфинале команда обменялась домашними победами с одинаковым счетом 2:1 с Фиорентиной, победный мяч удалось забить уже в овертайме на выезде.

Лига конференций всегда была неким факультативом для лондонцев, где выходили играть футболисты, которые получали мало игрового времени в АПЛ. "Челси" без проблем добрался до финала, разница в классе со многими соперниками была очевидна.

Новости футбола

21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" в финальном матче нынешней Лиги Европы встретились английские клубы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Победу со счетом 1:0 удалось одержать лондонскому клубу.

"Тоттенхэм" в последний раз получал еврокубковый трофей в 1984 году - Кубок УЕФА. А в 2008-м клуб выиграл последний трофей - Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала - три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила "Ливерпулю".

Таким образом "Тоттенхэм" получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

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