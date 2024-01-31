Французский специалист Зинедин Зидан может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возобновить свою карьеру.

Как сообщает издание Todo Fichajes, французского специалист по пост главного тренера хочет пригласить руководство "Ливерпуля".

По данным источника, что представители английского гранда уже связывались с окружением Зидана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить мерсисайдский клуб.

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Напомним, 26 января главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Немецкий специалист выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

Клопп был назначен на должность главного тренера "Ливерпуля" 8 октября 2015 года. За это время немец выиграл с "красными" семь трофеев, а именно - победы в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Отметим, что Зинедин Зидан находится без работы с 2021 года. За свою тренерскую карьеру француз был дважды возглавлял мадридский "Реал": с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.

Под руководством Зидана "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза становился обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

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