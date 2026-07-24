Сборная Германии после вылета с ЧМ-2026 получила нового известного тренера

Сборная Германии не смогла обыграть Парагвай в 1/16 финала ЧМ.

Юрген Клопп официально стал новым главным тренером сборной Германии. Об этом сообщили в Немецком футбольном союзе.

Детали соглашения, в частности срок действия контракта, официально не сообщаются. В то же время известно, что в тренерский штаб Юргена Клоппа войдут Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.

Отметим, что немецкий тренер возглавил сборную после Юлиана Нагельсманна. Сборная Германии, которая традиционно считается фаворитом большинства соревнований, под его руководством вылетела уже на этапе 1/16 плей-офф Чемпионата мира по футболу. Команда уступила сборной Парагвая, сыграв вничью в основное время со счётом 1:1 и проиграв в серии пенальти – 3:4.

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Напомним, 23 июля сразу три украинских клуба провели матчи в еврокубках. В частности, киевское "Динамо" уступило греческому "ПАОКу" со счетом 2:3. В конце встречи ключевой нападающий киевлян Матвей Пономаренко имел шанс сравнять счет, однако не попал в ворота с убийственной позиции.

В то же время "Полесье" и "ЛНЗ" сенсационно не проиграли в своих матчах Лиги конференций. В частности, житомирский клуб сыграл в результативную ничью со счётом 3:3 с "Копенгагеном". А черкасская команда не пропустила, но в то же время и не забила ни одного гола в ворота "Гента".

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