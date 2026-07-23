Два украинских клуба не проиграли в квалификации Лиги конференций

"Полесье" сыграло с "Копенгагеном", а ЛНЗ - с "Гентом".

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, в которых "Полесье" встретилось с "Копенгагеном", а ЛНЗ - с Гентом.

Житомирское "Полесье" провело активный первый тайм и ушло на перерыв, ведя со счётом 2:1, хотя и пропустило первым. Во втором тайме датчанам сначала удалось отыграться, а затем и выйти вперёд. Однако на 88-й минуте Филиппов сравнял счёт в матче - 3:3.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

Видео дня

"Полесье" - Копенгаген - 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 - Роберт, 4, 54, Мадсен, 83

Предупреждения: Федор, 59, Томандзото, 74 - Сузуки, 42, Клем, 67

"Полесье": Бущан- Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко - Федор (Филиппов, 70), Томандзото, Андриевский (Эмерллаху, 80) - Назаренко (Брагару, 70), Краснопир (Гайдучик, 82), Андраде (Велетень, 70)

"Копенгаген": Рунарссон - Беймо, Лопес, Гарананга (Крал, 65), Сузуки - Клем, Ньясси (Нджи, 46) - Роберт (Корнелиус, 81), Мадсен, Эльюнусси - Мукоко

ЛНЗ и "Гент" в первом тайме не забивали, но бельгийцы были более активными. Во второй половине встречи игра выровнялась, но голов зрители так и не увидели - 0:0.

Лига конференций. Раунд Q2. Первый матч.

ЛНЗ (Украина) - "Гент" (Бельгия) - 0:0

Предупреждения: Микитишин, 90+1 - Вергара, 45+1, ван дер Хейден, 72

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев - Рябов, Пастух (Таллес, 68) - Якубу, Дэвид (Микитишин, 55), Кузик (Цара, 68) - Ассинор (Кравчук, 89)

"Гент": Роф - Нгом (Волькарт, 90+2), Берджесс, ван дер Хейден, Араужу - Бенеш (Кадри, 59), Лопеш, Делорж (де Влигер, 77) - Гор (Сонко, 77), Вергара, Канга (Дин, 90+2)

Ответные матчи состоятся через неделю, но в следующий раз украинские клубы будут играть на выезде.

Новости футбола

Ранее состоялся первый матч второго этапа квалификации Лиги Европы, в котором встретились киевское "Динамо" и греческий ПАОК. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу греков. Ответный матч состоится через неделю в Греции.

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