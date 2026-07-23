'Динамо' уступило в важном матче квалификации Лиги Европы

Матч состоялся на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

Состоялся первый матч второго этапа квалификации Лиги Европы, в котором встретились киевское "Динамо" и греческий ПАОК. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу греков.

Счёт в самом начале матча открыл Бражко ударом с границы штрафной площадки. На 13-й минуте счет сравнял Константелиас, а на 38-й минуте Зафейрис вывел свою команду вперед после крайне неудачного действия Бражко.

В начале второго тайма преимущество греков укрепил Сантамария, который пробил Нещерета из-за пределов штрафной площадки - 1:3. На 77-й минуте Лонвейк сократил отставание киевлян до минимума, а позже Пономаренко при выходе один на один с вратарем соперника попал в штангу.

Видео дня

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

"Динамо" - ПАОК - 2:3

Голы: Бражко (3), Лонвейк (77) - Константелиас (13), Заферис (38), Сантамария (51)

Предупреждения: Пономаренко (46) - Хацидиакос (57), Константелиас (63), Еремеев (88)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко (Рубчинский, 85), Шапаренко (Буяльский, 68), Пихаленок (Лонвейк, 55), Волошин (Редушко, 55), Герреро (Ярмоленко, 68), Пономаренко.

ПАОК: Павленко, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 84), Кенни, Зафейрис, Сантамария, Константелиас, Али (Тайсон, 14), Живкович (Хацидис, 84), Миту.

Поединок состоялся на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Ответный матч пройдет через неделю в Греции.

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