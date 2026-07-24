Главный тренер 'Динамо' прокомментировал ситуацию с российским флагом на матче в Польше

Костюк добавил, что эти люди "не понимают, что в нашей стране идет война, которая приносит огромные страдания".

Во время матча Лиги Европы в польском Люблине, в котором "Динамо" играло против команды ПАОК, произошла "сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды", которые "намеренно принесли российский флаг".

Об этом во время пресс-конференции после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческой команды ПАОК заявил главный тренер "Динамо" Игорь Костюк.

Отвечая на вопрос о том, почему после матча команда побежала к гостевому сектору ПАОКа, он заявил:

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"Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они намеренно принесли российский флаг".

Он добавил, что наши болельщики во время матча смещались к этой трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение.

"Повторюсь: считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания - разрушаются дома, гибнут наши мирные жители. Очень неприятная ситуация", - подчеркнул тренер.

В то же время в сообщениях в сети отмечается, что во время конфликта, возникшего на фоне поведения болельщиков греческой команды, охрана применила слезоточивый газ против украинских болельщиков.

"Динамо" уступило в важном матче

Как сообщал УНИАН, 23 июля состоялся первый матч второго этапа квалификации Лиги Европы, в котором встретились киевское "Динамо" и греческий ПАОК. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу греков.

Этот поединок состоялся на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Ответный матч пройдет через неделю в Греции.

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