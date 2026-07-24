Россиянин Дворкович ушел с поста президента Международной шахматной федерации из-за санкций ЕС

Он назвал решение о введении санкций против него "незаконным и несправедливым".

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович временно покинул свой пост из-за санкций ЕС. Его заявление опубликовано на сайте Международной шахматной федерации.

Известно, что перед этим Европейский Союз ввел санкции против 48 физических лиц, среди которых был Дворкович. Он назвал это решение "незаконным и несправедливым", а также пообещал немедленно обжаловать его.

"Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что <...> эти санкции могут помешать стабильному функционированию FIDE, я решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей на посту президента [организации]", - сказал чиновник.

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Санкции ЕС - что известно

Напомним, 23 июля послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. Пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия.

В частности, Евросоюз также ввел санкции против российского переговорщика по войне в Украине. Там отметили, что Владимир Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "русского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", - говорится в объяснительной заметке к решению.

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