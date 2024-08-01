По словам специалиста, сейчас в его профессиональной карьере полное затишье.

Немецкий футбольный тренер Юрген Клопп рассказал журналистам, собирается ли в ближайшем будущем возвращаться в большой футбол. "Я завершил тренерскую карьеру. Это была не прихоть, а общее решение. Я ищу тишины и покоя, поэтому пришло время отойти в сторону, оставить все позади. Буду ли я тренировать снова? Пока что я бы исключил это", - заявил специалист в интервью Sky Sports.

При этом он добавил, что посмотрит, как будет складываться ситуация через несколько месяцев, но в настоящее время, по словам Клоппа, "ничего не происходит".

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Тренерская карьера Юргена Клоппа

Еще в конце лета 2020 года один из лучших тренеров мира Юрген Клопп заявил, что хочет отдохнуть от футбола после окончания контракта с "Ливерпулем". А в конце января этого года Клопп напомнил, что покинет клуб по окончании сезона. Тренер объяснил, что причина решения - нехватка энергии. Тогда он уточнил, что уже сообщил об этом руководству клуба. После завершения сезона Юрген Клопп ушел из Ливерпуля после 9 лет работы.

Немецкий специалист возглавил английский клуб в 2015 году. Под его руководством Ливерпуль выиграл чемпионат Англии в сезоне 2019-2020 - впервые с 1990 года.

Недавно Клоппа хотели пригласить на должность главного тренера сборной США, но он отказался.

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