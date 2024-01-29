С 30 января по 1 февраля будут сыграны матчи 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет противостояние "Челси" и "Ливерпуля". Михаил Мудрик и компания сыграют с подопечными Юргена Клоппа 31 января на стадионе "Энфилд".
30 января "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко отправится в гости к "Ноттингему", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Фулхэмом".
31 января "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с лондонским "Тоттенхэмом".
"Борнмут" Ильи Забарного 1 февраля в гостях сыграет против лондонского "Вест Хэма".
АПЛ-2023/24: расписание матчей 22-го тура
Вторник, 30 января
- 21:30 "Ноттингем" - "Арсенал"
- 21:45 "Фулхэм" - "Эвертон"
- 21:45 "Лутон" - "Брайтон"
- 22:00 "Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед"
- 22:15 "Астон Вилла" - "Ньюкасл"
Среда, 31 января
- 21:30 "Тоттенхэм" - "Брентфорд"
- 21:30 "Манчестер Сити" - "Бернли"
- 22:15 "Ливерпуль" - "Челси"
Четверг, 1 февраля
- 21:30 "Вест Хэм" - "Борнмут"
- 22:15 "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"
Где смотреть матчи 22-го тура АПЛ
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Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 48 набранных очков. Далее расположились "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Вилла" - по 43 очка.
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 16 очков), "Бернли" (19-е место, 12 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 10 очков).