Центральным поединком 22-го тура АПЛ станет битва "Ливерпуля" и "Челси".

С 30 января по 1 февраля будут сыграны матчи 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет противостояние "Челси" и "Ливерпуля". Михаил Мудрик и компания сыграют с подопечными Юргена Клоппа 31 января на стадионе "Энфилд".

30 января "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко отправится в гости к "Ноттингему", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Фулхэмом".

Видео дня

31 января "Брентфорд" Егора Ярмолюка померяется силами с лондонским "Тоттенхэмом".

"Борнмут" Ильи Забарного 1 февраля в гостях сыграет против лондонского "Вест Хэма".

АПЛ-2023/24: расписание матчей 22-го тура

Вторник, 30 января

21:30 "Ноттингем" - "Арсенал"

21:45 "Фулхэм" - "Эвертон"

21:45 "Лутон" - "Брайтон"

22:00 "Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед"

22:15 "Астон Вилла" - "Ньюкасл"

Среда, 31 января

21:30 "Тоттенхэм" - "Брентфорд"

21:30 "Манчестер Сити" - "Бернли"

22:15 "Ливерпуль" - "Челси"

Четверг, 1 февраля

21:30 "Вест Хэм" - "Борнмут"

22:15 "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"

Где смотреть матчи 22-го тура АПЛ

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Также в прямом эфире матчи 22-го тура АПЛ будут показаны на канале Setanta Sports.

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 48 набранных очков. Далее расположились "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Астон Вилла" - по 43 очка.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 16 очков), "Бернли" (19-е место, 12 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 10 очков).

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