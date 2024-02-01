Михаил Мудрик сыграл один тайм против "Ливерпуля", но результативными действиями не отличился.

В среду, 31 января, состоялся центральный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа.

Счет в игре был открыт на 23-й минуте - португальский полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота забил с передачи Коннора Брэдли. На 39-й минуте преимущество "красных" удвоил Коннор Брэдли, забивший гол с передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте в ворота "Челси" влетел третий мяч - Доминик Собослаи головой замкнул прострел с фланга от Коннора Брэдли.

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На 71-й минуте "Челси" удалось отыграть один мяч - Кристофер Нкунку получил пас от Карни Чуквуэмека и отправил мяч в сетку ворот Алиссона. Однако избежать разгрома "синим" не удалось. На 79-й минуте Луис Диас забил четвертый гол "Ливерпуля", установив финальный счет на табло.

"Ливерпуль" - "Челси" - 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79 - Нкунку, 71

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Александер-Арнольд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69), Собослаи (Гакпо, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83), Диас, Жота (Эллиот, 69), Нуньес

"Челси": Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилвелл (Густо, 46), Кайседо (Чуквуэмека, 66), Фернандес, Галахер (Нкунку, 46), Палмер, Мадуэке (Мудрик, 46), Стерлинг

Предупреждения: Конате, 76 - Кайседо, 19, Энцо, 33, Дисаси, 42