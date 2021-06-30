Сегодня, 30 июня, женщина была опознана и задержана в городе Ландерно.

Женщина, выскочившая на трассу велогонки «Тур де Франс» и ставшая причиной падения и травм гонщиков, найдена и арестована.

Об этом сообщила французская жандармерия.

В субботу, 26 июня, во время этапа, проходившего в Бретани, неизвестная с плакатом «Allez-Opi-Omi» выскочила на дорогу, желая попасть в объектив телевизионной камеры. Ее внезапное появление привело к падению десятков гонщиков, при этом двое — немец и испанец — получили травмы и вынуждены были сойти с гонки. В суматохе женщина успела скрыться.

Читайте такжеУкраинский велогонщик сенсационно победил на разогреве Тур де Франс (видео)После возбуждения дела за «неумышленное причинение тяжелых телесных повреждений, вызванное грубым нарушением правил безопасности», полиция начала ее поиски.

Сегодня, 30 июня, женщина была опознана и задержана в городе Ландерно (департамент Финистер). Сейчас ей грозит только штраф 1500 евро, но, если пострадавшие гонщики в свою очередь подадут против нее иски, наказание может оказаться более строгим — до года заключения, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая