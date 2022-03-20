Боксерам хотят дать шанс готовиться к боям, чтобы прославлять Украину на международной арене.

Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Combat Sports on Fanatics View.

По его информации, оба боксера получили предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.

"Замечательное украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и принимали участие в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне. Так что я не знаю, примут ли они предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям", – сказал Арум.

Усик должен защищать пояса чемпиона мира в хэвивейте по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в поединке против британца Энтони Джошуа. Ломаченко должен встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Оба боксера сейчас служат в теробороне Украины.

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