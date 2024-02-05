Тайсон Фьюри по-прежнему остается фаворитом поединка против Александра Усика.

17 февраля этого года должен был состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, но поединок был отменен и перенесен на новую дату из-за травмы "Цыганского короля".

После переноса боя букмекеры несколько изменили свой прогноз. Согласно новым котировкам, британец все еще остается фаворитом, однако уже с меньшим преимуществом.

Обновленный коэффициент на победу Тайсона Фьюри - 1,85. Ранее победа британца оценивалась коэффициентом 1,75-1,80. На победу Александра Усика коэффициент изменился с 2,05-2,15 на 2,00. Коэффициент на ничью остался прежним - 15,00.

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Что касается метода победы, то на досрочную победу "Цыганского короля" коэффициент - 4,75. Досрочная победа украинца оценивается коэффициентом 5,50. На победу Фьюри по очкам ставки принимают с коэффициентом 2,75, а на выигрыш Усика по очкам - 3,00.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого сражения станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Усик и Фьюри ни разу не проигрывали в профессиональной карьере. Украинец выиграл 21 бой из 21. А на счету британца 34 победы и 1 ничья в 35 боях.

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