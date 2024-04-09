Усик продемонстрировал, как работает с боксерской грушей на растяжках.

Украинский объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик показал фрагмент со своей тренировки. Таким образом он продолжает активно тренироваться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Украинский боксер показал, как работает с грушей на растяжках, при этом можно увидеть, что он даже не смотрит на тренировочный снаряд.

Известно, что бой украинца против британца запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Александр Усик, который владеет чемпионскими поясами WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring, в супертяжелом весе встретится с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

В то же время бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи считает, что Александр Усик одержит победу в поединке с Тайсоном Фьюри. Об этом он сказал в комментарии для talkSPORT.

Опытный спортсмен отметил, что украинский спортсмен превосходит своего соперника во многих аспектах.

"Усик победит. Я ненавижу устраивать кому-то холодный душ, но, на мой взгляд, Усик выиграет, потому что он слишком сбалансированный во всех аспектах боец. Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то вроде него. Усик будет очень заряжен на бой, а хороший Александр, пожалуй, будет стоять на своем против любого супертяжеловеса, который когда-либо жил", - объяснил Маккензи.

По словам бывшего чемпиона мира, Усик имеет боксерский IQ и является очень умным и чувствительным.

"Он идеально наносит удары, у него идеальный тайминг, он может нивелировать размеры более крупных соперников. Я думаю, что это он сделает против Фьюри. Усик способен нивелировать его габариты и разницу в размерах, подойдя к Фьюри, оставаясь поблизости, переделывая его и, возможно, изматывая. Вот как я вижу этот бой", - отметил спортсмен.

Противостояние Усика и Фьюри: последние новости

Ранее Тайсон Фьюри заверил, что сможет победить Александра Усика, который до этого два раза победил Энтони Джошуа. Также Фьюри пообещал отомстить Усику за Джошуа.

"Усик дважды разобрался с Джошуа. Мы видели эти поединки. Те моменты, когда он просто не мог ничего поделать с Усиком. Поэтому пусть оставит Усика мне, этого маленького левшу, я разберусь с ним вместо Джошуа", - заявил он.

Отмечается, что бой Усик-Фьюри должен был состояться еще 17 февраля, однако его перенесли из-за серьезной травмы британца.

В то же время промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что будет делать украинец, если Фьюри снова сорвет бой. По его словам, если британский боксер снова сорвет поединок по каким-либо причинам, то Усику подберут другого соперника.

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