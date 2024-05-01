Промоутер Усика также выразил надежду, что Фьюри больше ничто не помешает провести бой.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о "секретном оружии" боксера, которое может сыграть ключевую роль в предстоящем бою с Тайсоном Фьюри 18 мая.

"Я могу рассказать вам о секретном оружии Усика, проблема только в том, что это не секрет. Его оружие - это его разум, его сердце, его опыт и боксерские навыки. И главное, что в нем отличается от Тайсона Фьюри, - это его дисциплина. Это то, что делает его великим, и это его самое сильное оружие", цитирует слова Красюка издание Independent.

Промоутер Усика также выразил надежду, что Фьюри больше ничто не помешает провести бой.

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"Я очень надеюсь, что на этот раз Тайсон наденет свой шлем, свое защитное снаряжение и не повредит себе бровь или что-то еще, что он мог бы повредить, и что на этот раз бой 18 мая пройдет так, как он должен был пройти в декабре, а затем в феврале. - сказал Красюк.

Он отметил, что это "бой всей жизни" и его ждет весь мир.

"Давайте молиться за Тайсона и ожидать, что парень выйдет на ринг", - заявил промоутер Усика.

Бой Усик-Фьюри - что известно

Фьюри и Усик должны провести бой в Саудовской Аравии 18 мая Первоначально поединок должен был состояться еще 17 февраля, однако его перенесли из-за серьезной травмы британца.

В то же время промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, что будет делать украинец, если Фьюри снова сорвет бой. По его словам, если британский боксер снова сорвет поединок по каким-либо причинам, то Усику подберут другого соперника.

Также, по словам промоутера, гонорар Усика за бой с Фьюри станет "крупнейшим контрактом в его карьере".

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