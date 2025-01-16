Свитолина одержала сотую победу на уровне Grand Slam

Свитолина стала третьей украинкой после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которая вышла в 1/16 финала АО-2025.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Во 2-м раунде она уверенно переиграла американку Кэролайн Доулхайд (США) за 1 час и 15 минут, пишет портал СПОРТ.UA.

Элина Свитолина (Украина) - Кэролайн Доулхайд (США) - 6:1, 6:4

Эта победа стала для Свитолиной 100-й на турнирах серии Grand Slam. Всего в Мельбурне украинка выиграла 27 поединков. Это была ее первая встреча с Доулхайд на корте.

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В сентябре украинская теннисистка перенесла операцию на ноге. Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика) - Жасмин Паолини (Италия).

Элина Свитолина стала третьей украинкой после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которая вышла в 1/16 финала АО-2025.

Элина Свитолина - последние новости

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после US Open досрочно завершила сезон. Лучшим выступлением спортсменки стал финал в новозеландском Окленде, где она уступила американке Кори Гауфф.

По словам Свитолиной, у нее был неплохой сезон, при этом "завершить этот год в топ-30 - это неплохой результат, учитывая то, что я была больше травмирована в этом сезоне".

В ноябре стало известно, что Элина Свитолина планирует вернуться на корт. Тогда она напомнила о травме, полученной год назад. По ее словам, ей хотелось вернуться на корт как можно быстрее, и, вероятно, этого времени было недостаточно для нормального восстановления.

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