Чемпионат проходил в венгерском Будапеште накануне Олимпийских игр-2024.

Украинская сборная по современному пятиборью завоевала три медали на Евро-2024. Чемпионом Европы среди мужчин стал Александр Товкай, сообщает Национальный олимпийский комитент Украины.

Как известно, чемпионат проходил в венгерском Будапеште накануне Олимпийских игр-2024. Там разыгрывали медали в личном зачете среди мужчин и женщин, эстафетах. Кроме того, на соревнованиях определили лучших в командном зачете.

Так, известно, что в личном старте среди мужчин в финал вышли три украинца - Александр Товкай, Юрий Ковальчук и Гордей Березняков. Первый одержал победу. В финале он выиграл соревнования по фехтованию и удержал преимущество до самого финиша, чем завоевал "золото". Он стал первым в истории Украины чемпионом Европы в современном пятиборье среди мужчин.

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Также благодаря результатам украинцев в в финале, наша сборная стала серебряным призером Евро-2024 в командных соревнованиях. Украинцы уступили только итальянцам.

Что касается женщин, то украинкам не удалось выйти в финал в личных соревнованиях, а в эстафете они стали восьмыми. А в командном зачете Украина среди женщин финишировала шестой.

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Как ранее писал УНИАН, украинские футбольные клубы резко потеряли позиции в рейтинге УЕФА. Первую строчку третий сезон подряд занимает "Манчестер Сити".

Также УНИАН сообщал, что Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале. Голкипер намекнул, что может перейти в другую команду, но деталей не рассказал. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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