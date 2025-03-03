Свитолина обогнала Марту Костюк на одну строчку.

Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировые рейтинги по итогам турниров, состоявшихся в течение 24 февраля - 2 марта. По их результатам Элина Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины. Всего в ТОП-100 WTA сейчас четыре украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Элина Свитолина занимает 23 место в рейтинге. В то же время Марта Костюк вылетела в первом раунде соревнований в мексиканской Мериде и опустилась сразу на пять позиций - на 24 место.

Даяна Ястремская не участвовала в соревнованиях в Мериде, что повлекло падение в рейтинге на две позиции, она сейчас на 46 месте.

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Лучший результат показала Ангелина Калинина - дошла до второго круга турнира, где вылетела в матче с австралийкой Дарьей Сэвилл. Однако это не помогло Калининой улучшить позиции в рейтинге - по итогам недели она потеряла две позиции и сейчас на 54 месте.

В топ-10 мирового рейтинга WTA также произошли изменения. Эмма Наварро поднялась на две ступеньки, обойдя Цинь Вэнь Чжэн и Мирру Андрееву, которая выбыла из десятки лучших. Зато в топ-10 вернулась испанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA:

Арина Сабаленка - 9076 очков Ига Швьонтек (Польша) - 7985 Коко Гофф (США) - 6333 Джессика Пегула (США) - 5251 Мэдисон Киз (США) - 4679 Жасмин Паолини (Италия) - 4518 Елена Рыбакина (Казахстан) - 4328 Эмма Наварро (США) - 4009 (+2) Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 3780 (-1) Паула Бадоса (Испания) - 3746 (+1)

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