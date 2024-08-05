Вице-чемпионам Украины осталось сделать два шага для выхода в групповой раунд самого престижного европейского клубного турнира.

В понедельник, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25. По ее результатам определился потенциальный соперник киевского "Динамо" в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

По результатам жребия, в случае победы в двухматчевом противостоянии с шотландским "Рейнджерс" в третьем раунде квалификации подопечные Александра Шовковского сойдутся в битве за выход в групповго раунда с победителем пары "Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды). Первый матч состоится 20 или 21 августа, ответная игра - 27 или 28 августа.

Как известно, первый матч "Динамо" против "Рйенджерс" формально будет домашним для киевлян и состоится уже во вторник, 6 августа, в польском Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву. Повторная игра пройдет 13 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, зато проигравшая команда напрямую попадет в групповой раунд Лиги Европы.

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Футбольная Лига чемпионов 2024/25 - последние новости

Киевское "Динамо" прошло в следующий раунд квалификации ЛЧ. Вице-чемпионы Украины победили на выезде белградский "Партизан" в ответном матче со счетом 3:0. В первом поединке подопечные Шовковского разгоняли сербов со счетом 6:2.

Также УНИАН сообщал, что "Динамо" отменило все двусторонние мероприятия перед игрой с сербским "Партизаном". Это решение было принято в связи с поддержкой сербов российскими футболистами.

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