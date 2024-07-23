Известно, что матч между украинским и сербским клубами состоится 23 июля.

В связи с поддержкой сербов российскими футболистами, украинский футбольный клуб отменяет все двусторонние мероприятия между "Партизаном", которые должны были состояться в контексте матча. Кроме того, было принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

"Украина сегодня переживает самый сложный период своей истории из-за кровопролитной войны со страной-террористом. Именно поэтому ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает России, в частности, поддерживает российский спорт. Особенно, когда это совершается представителями стран Европы, поддерживающих Украину. В то же время, несмотря на результаты жеребьевки, наш клуб является частью большой семьи УЕФА, мы уважаем мировые футбольные принципы и традиции, уважаем соперников и придерживаемся принципа fair-play на поле и за его пределами", - отметили в сообщении.

В то же время в "Динамо" добавили, что украинские футболисты готовы соревноваться и побеждать в спортивной борьбе любого соперника.

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Известно, что сегодня в польском городе Люблин футболисты киевского "Динамо" будут соревноваться с сербским "Партизаном" в матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов. Во время разговора с журналистом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский спрогнозировал этот матч.

"С нетерпением жду этого поединка. Начало любого турнира, а Лиги чемпионов - тем более - это всегда интересно, ведь каждый из участников подходит к новым испытаниям с амбициозными надеждами. Я надеюсь, что киевляне, наконец, заставят соперников считаться с собой на международной арене", - подчеркнул он.

По его словам, украинские футболисты после последнего сбора в Австрии стали быстрее комбинировать, чаще создавали голевые моменты, а также было достаточно и ударов издали.

"С другой стороны, снова были небезгрешны в защите, в частности, в последнем спарринге - с немецким "Унионом". И хорошо, что такие ошибки случались в товарищеских матчах, но нельзя наступать на одни и те же грабли. Надо делать выводы", - отметил Косовский.

Однако известно, что "Партизан" поддерживает связи с российскими командами. По мнению футболиста, такой фактор добавит спортивной злости подопечным Александра Шовковского (главного тренера "Динамо" - УНИАН).

"Это вообще выглядит дико: УЕФА запретила российской сборной и клубам участвовать в официальных соревнованиях, но это не препятствует сборной Сербии и ведущим командам этой страны проводить с ними товарищеские матчи. Что ж, пусть это будет на совести футболистов того же "Партизана". Надеюсь, что такое поведение сербов будет изрядно стимулировать подопечных Александра Шовковского продемонстрировать свои лучшие качества. Вот только бы обошлось без столкновений на поле, которые могут привести к удалениям и травмам. Поэтому киевлянам надо быть готовыми к тактике мелкого фола со стороны "партизан"", - предупредил Косовский.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, сборная Украины упала в рейтинге национальных сборных. Теперь украинские футболисты занимают 25 место. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, украинская сборная потеряла еще одну позицию.

Также сообщалось, что украинский футболист Евгений Коноплянка завершил свою карьеру. Он отметил, что футбол для него - "более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования".

"Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле", - отметил игрок.

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