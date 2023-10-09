По словам тренера, пост о Путине "не имел никакой политической подоплеки".

Эстонский мини-футбольный клуб "Смсраха Виймси" уволил уроженца Сербии Владимира Йовановича с должности главного тренера за то, что он поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем рождения в соцсетях.

В день 71-летия Путина, 7 октября, Йованович опубликовал на своей странице в Facebook фото диктатора и написал: "Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навеки".

Впоследствии он удалил пост в соцсети и заявил, что жалеет о своем поступке. В то же время он подчеркнул в комментарии RusDelfi, что имеет право на собственное мнение.

Видео дня

"Я искренне, от всего сердца сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение – это мое мнение. У каждого на этой планете есть право на свое мнение. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия", – заявил Йованович

Руководитель футзального клуба Андрей Головин в комментарии Rus.ERR заявил, что Йованович был уволен. Причиной стало "некорректное поведения в социальных сетях":

"Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вел. По его словам, пост в Facebook не имел никакой политической подоплеки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию", – сказал Головин.

Громкие увольнения - последние новости спорта

В прошлом месяце именитый португальский специалист Фернанду Сантуш был уволен с должности главного тренера национальной сборной Польши за провальные результаты.

В прошлом году Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии после сенсационного поражения от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу.

Вас также могут заинтересовать новости: