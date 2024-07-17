34-летний игрок трогательно попрощался с болельщиками.

Бывший полузащитник "Днепра", "Севильи", "Шальке" и "Шахтера" Евгений Коноплянка решил в 34 года завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, футбол для него - "более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнование".

"Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле", - написал игрок. Видео дня

Он сообщил о решении завершить профессиональную карьеру и поблагодарил "всех, кто прошел со мной этот путь, всех кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всех кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его".

"Но каждый конец - это новое начало, поэтому я не оставляю спорт насовсем", - заинтриговал Коноплянка.

В частности, он сообщил, что будет заниматься двумя своими проектами: скаутским агентством для футболистов tbagency_, основанным совместно с Романом Зозулей, и киберспортивной организацией kono.ecf.

Напомним, что последним клубом Коноплянки был румынский "Клуж", за который украинец провел три матча в сезоне 2023/2024.

Наибольшим достижением Коноплянки является победа с испанской "Севильей" в Лиге Европы в сезоне 2015/16. Перед этим он дошел до финала этого же турнира в составе "Днепра".

Всего в течение карьеры Коноплянка сыграл 427 матчей, в которых забил 74 гола. За сборную Украины он провел 87 матчей, забил 21 гол и является третьим бомбардиром в истории сине-желтых.

Последние новости футбола

Украинские футбольные клубы резко потеряли позиции в рейтинге УЕФА. Так, выше в рейтинге находится донецкий "Шахтер" - клуб занял 40 строчку. После него идет киевское "Динамо", которое оказалось на 72 месте. Замыкает пребывание украинских команд в 100 лучших клубов луганская "Заря", которая находится на 87 месте.

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