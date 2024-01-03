Евгений Коноплянка сыграл всего 4 матча за румынский ЧФР "Клуж".

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка получил статус свободного агента.

Румынский ЧФР "Клуж" расторг контракт со звездным украинским футболистом по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний полузащитник лишь минувшим летом присоединился к "железнодорожникам" на правах свободного агента. Однако карьера у Коноплянки в румынском клубе не пошла.

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За полгода украинец сыграл всего 54 минуты и не отличился ни одним результативным действием.

Президент "Клужа" Нелу Варга ранее заявил, что Коноплянка его разочаровал, стал ставкой, которая не сыграла.

"Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, что-то в таком духе", - заявил Варга.

По мнению же самого Коноплянки, корнем его проблем в румынском клубе было отсутствие взаимопонимания с главным тренером Андреа Мандорлини.

34-летний украинец публично подверг критике главного тренера "Клужа", заявив, что не видит с ним своего будущего.

Добавим, что ЧФР "Клуж" занимает в чемпионате Румынии второе место. В активе команды 36 набранных очков.

Напомним, ранее Евгений Коноплянка выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

В составе национальной сборной Украины он сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

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