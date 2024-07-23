Матч завершился со счетом 6:2.

Украинский футбольный клуб "Динамо" эффектно победил сербский "Партизан" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Сербские футболисты открыли счет, однако уже на 40-й минуте украинцы его сравняли. Наполненная опасными моментами игра завершилась со счетом 6:2.

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 - Салданья, 22 (П), 66.

Видео дня

Ответный матч между клубами "Динамо" и "Партизан" состоится уже в среду, 31 июля. Он будет проходить в Белграде.

Динамо - Партизан

Сегодня в пресс-службе украинского клуба сообщили об отмене всех двусторонних мероприятий с сербской командой. Причиной послужило недавнее участие "Партизан" в соревнованиях в России, которая ведет агрессивную войну против Украины.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский заявил, что клуб с огромным непониманием воспринял поездку соперников в Москву, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали им знаки солидарности.

"Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК "Партизан" (Белград), который поехал на этот турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: