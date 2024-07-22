В случае прохождения сербского "Партизана" команда Александра Шовковского сойдется с вице-чемпионами Шотландии.

Киевское "Динамо" узнало потенциального соперника по третьему раунду квалификации футбольной Лиги чемпионов 2023/2024. Это стало известно после жеребьевки, которая состоялась в швейцарском Ньоне.

В случае прохождения в эту стадию команда Александра Шовковского сойдется в двухматчевом противостоянии с вице-чемпионами Шотландии - "Рейнджерс". Матчи состоятся 6 или 7 и 13 августа 2024 года. Первую игру киевляне проведут "дома".

Как известно, для оформления путевки в третий квалификационный раунд "Динамо" должно одолеть сербский "Партизан". Первый матч (который формально будет домашним для киевлян) состоится уже во вторник в польском Люблине. Начало игры - в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Отметим, что донецкий "Шахтер" как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Последние новости футбола

Как сообщал УНИАН, экс-президент мюнхенской "Баварии" Ули Генесс жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Орбан ведет себя уж слишком вызывающе.

Как сказал Генесс, "в Венгрии всего восемь миллионов жителей, он ведет себя так, будто у них 200 миллионов. Я бы давно выгнал его из ЕС".

Также мы писали, что сборная Украины упала в рейтинге ФИФА. По сравнению с предыдущей версией рейтинга сине-желтая сборная потеряла еще одну позицию и сейчас занимает 25-ю строчку.

Вас также могут заинтересовать новости: