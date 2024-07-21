Бывший футболист и футбольный функционер Ули Хенесс жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии.

Бывший игрок и президент футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен, Германия) Ули Хенесс жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в соцсети Х написал немецкий спортивный обозреватель Максимилиан Кох.

Так, по словам Хенесса, Орбан ведет себя слишком вызывающе.

"В Венгрии всего восемь миллионов жителей, он ведет себя так, будто у них 200 миллионов. Я бы давно выгнал его из ЕС", - цитирует Хеннеса журналист. Видео дня

Виктор Орбан - последние заявления

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что покушение на экс-президента США, действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа связано с его "антивоенными" взглядами.

В частности, он сравнил атаку на Трампа с недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Также Орбан сообщил, что продолжит "мирную миссию" в отношении Украины. При этом, по его словам, он продолжит говорить о своих встречах только после того, как они состоятся.

Как сказал Орбан, ЕС должен присоединиться к Китаю и США и оказать давление на РФ и Украину, чтобы они начали переговоры.

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