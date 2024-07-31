В следующем раунде "Динамо" сыграет с шотландским клубом "Рейнджерс".

Киевское "Динамо" победило на выезде белградский "Партизан" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов со счетом 3:0.

На 17-й минуте после неудачной передачи Ваната Овусу подарил мяч Ярмоленко, пробившему в правый угол ворот, открыв счет в матче. В первом тайме у киевлян были возможности удвоить счет, но этого не произошло.

"Партизан" активизировался на старте второй половины: Салданья головой пробил в дальнюю штангу после навеса с левого фланга. Однако "Динамо" выдержало давление сербской команды. На 66-й минуте Ванат сбежал за спины защитников после передачи Шапаренко и упал в чужой штрафной после контакта с Марковичем, за что был назначен пенальти. Сам пострадавший уверенно его реализовал.

Видео дня

Команда Шовковского в добавленное арбитром время довела счет до разгромного – Караваев в касание замкнул передачу Дубинчка, забив третий гол киевлян в матче.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

"Партизан" – "Динамо" – 0:3

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальти), Караваев, 90+3

"Партизан": Йованович, Юрчевич (Антич 79), Маркович (к), Муякич, Филипович (Де Медина 83), Овусу, Захид (Натхо 65), Го (Трифунович 65), Калюлю (Северина 65), Лазаревич, Салданья.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук (Биловар 54), Попов, Караваев, Шапаренко (Андриевский 69), Пихаленок, Волошин, Буяльский (Лонвейк 69), Ярмоленко (к) (Кабаев 69), Ванат (Супряга 79).

В следующем раунде киевляне сыграют с шотландским клубом "Рейнджерс".

Выступление "Динамо" в Лиге Чемпионов

Украинский футбольный клуб "Динамо" эффектно победил сербский "Партизан" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Сербские футболисты открыли счет, однако уже на 40-й минуте украинцы его сравняли. Наполненная опасными моментами игра завершилась со счетом 6:2.

До этого в пресс-службе украинского клуба сообщили об отмене всех двусторонних мероприятий с сербской командой. Причиной послужило недавнее участие "Партизан" в соревнованиях в России, которая ведет агрессивную войну против Украины.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский заявил, что клуб с огромным непониманием воспринял поездку соперников в Москву, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали им знаки солидарности.

Вас также могут заинтересовать новости: