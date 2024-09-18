Он отметил, что представители клуба несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты.

ФИФА не поддерживает донецкий футбольный клуб "Шахтер" на фоне войны.

Об этом заявил в интервью немецкому порталу T-Online гендиректор клуба Сергей Палкин. Он привел пример, что после начала войны ФИФА разрешила легионерам из украинских команд уехать в другие страны без каких-либо выплат. По мнению Палкина, это несправедливо.

"Худший пример произошел после начала войны, когда ФИФА разрешила игрокам уходить бесплатно. Это стоило нам миллионов евро. Легионеры подписали контракты с другими командами, которые через время их продали. Это несправедливо. Они не тренировали, не развивали их, но получили за них много денег, и ФИФА это поддержала", - детализировал Палкин.

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Он добавил, что представители ФИФА не пригласили представителей украинской ассоциации футбола, чтобы обсудить возможные пути решения этой ситуации.

"Я бы не стал просить выплатить нам миллионные компенсации, поскольку это не так-то просто, но такое поведение ФИФА - это позор", - выразил мнение он.

"Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. Это самый большой позор. Мы чувствовали себя брошенными ФИФА... ", - сказал он.

Палкин отметил, что в Украине гибнут люди, но по состоянию на сегодняшний день из ФИФА даже ни разу не позвонили, чтобы выразить поддержку.

"Шахтер" во время войны

После 2014 года украинский клуб переехал из Донецка в Киев, Харьков, а затем во Львов. Однако, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года команда играла домашние матчи европейских турниров в Варшаве, а также Гамбурге и Гельзенкирхене.

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