Все деньги, собранные с помощью программы Pitch In For Ukraine, будут направлены на оказание гуманитарной помощи и на поддержку украинских семей, которые вынужденно перемещены и пострадали от войны.

Футбольный клуб Шахтер стал партнером президентского проекта UNITED24 и запустил международный проект Pitch In For Ukraine по сбору средств для помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

"С первого дня полномасштабной войны "Шахтер" направил свои силы и ресурсы на то, чтобы помочь Украине в ее борьбе и поддержать украинцев, которые пострадали в результате боевых действий. Мы используем любую возможность, чтобы собрать деньги для людей, которые в этом нуждаются. Pitch In For Ukraine – это амбициозный гуманитарный проект, с которым мы надеемся аккумулировать еще большие ресурсы для помощи Украине, украинским детям и всем пострадавшим от военной агрессии России", - цитирует пресс-служба слова генерального директора клуба Сергея Палкина.

Болельщики, которые участвуют в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – частицы поля "Донбасс Арены", домашнего стадиона ФК "Шахтер" в оккупированном украинском Донецке в формате цифрового изображения.

Поле "Донбасс Арены" предоставляет возможность футбольным болельщикам получить 154 000 PoP на основе шести уровней добровольных взносов на выбор, начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. На каждом PoP будет имя человека, который сделал добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон-2022/23.

Все деньги, собранные с помощью программы Pitch In For Ukraine, будут направлены на оказание гуманитарной помощи и поддержку украинских семей, которые вынужденно перемещенных и пострадавших от войны, которая продолжается. Средства будут использоваться непосредственно для нужд фонда президента Украины Владимира Зеленского UNITED24, а также фондов Shakhtar Social, Saving Lives и KSE.