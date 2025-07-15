Усик и Дюбуа провели битву взглядов перед реваншем: британец кричал в лицо украинцу

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится уже 19 июля.

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели битву взглядов возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне перед боем за звание абсолютного чемпиона, который состоится уже 19 июля. Видео публикует DAZN Boxing.

Украинец во время битвы взглядов вел себя спокойно. Дюбуа же пытался провоцировать его, выкрикивая слова о том, что он станет новым чемпионом.

Заметно, что британца раздражало то, как громко команда Усика поддерживала украинца. Сторона Дюбуа же вела себя заметно тише.

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В отличие от битвы взглядов между Усиком и Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в апреле, в этот раз обошлось без провокаций.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа - важные новости

Ранее британские боксеры Тайсон Фьюри и Леннокс Льюис спрогнозировали победителя боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Они считают, что у британцы есть все шансы одолеть украинца на ринге.

Кроме того, стало известно, как Усик готовится к бою-реваншу против Дюбуа. Можно заметить, что украинец редко двигается медленно, постоянно демонстрируя взрывную концентрическую фазу.

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