Леннокс и Фьюри назвали главные преимущества Дюбуа.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится уже на следующей неделе. Чем ближе дата матча, тем чаще тренеры, эксперты и другие боксеры высказывают свои ожидания по поводу возможного результата матча.

Очередными прогнозами поделились Тайсон Фьюри, которого Усик победил в матче в 2024 году, а также легенда бокса Леннокс Льюис. Как пишет sport.ua, оба они считают, что Дюбуа способен победить Усика на ринге.

Так, Фьюри заявил, что на стороне Дюбуа – молодость и амбиции, а преимуществом Усика является опыт, в то же время его возраст может сыграть ему не на пользу.

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"Дюбуа очень молодой, амбициозный, большой и сильный боксер. Усик очень опытный, но опять же, он провел два боя со мной, и выиграл он их или нет, вопрос дискуссионный. Он выиграл, и это все, что имеет значение. Ему 38 лет. Но Дюбуа может нанести такой удар, как в первом бою, и снова причинить ему боль", — сказал Фьюри.

Леннокс Льюис также заявил, что "серьезный настрой" Дюбуа может обеспечить ему победу.

"Даниель серьезно настроен победить Усика в реванше. Он окажется на ринге и сделает это [победит Усика]", – сказал боксер.

Матч Усик-Дюбуа

Ранее Леннокс Льюис заявил, что у Александра Усика есть одна проблема, которая может повлиять на его бои, и это - возраст.

Также Дюбуа прокомментировал свою подготовку к матчу с Усиком, заявив, что стал более выносливым и "готов к войне", выразив уверенность в своей победе.

Матч-реванш Усик-Дюбуа состоится 19 июля на английском стадионе "Уэмбли". Первый поединок, который состоялся 26 августа 2023 года, закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.

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