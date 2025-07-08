Британский боксер уверен в своей победе.

Приближается дата проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Соперники сойдутся на ринге уже менее чем через две недели - 19 июля на английском стадионе "Уэмбли".

Накануне этого противостояния британский боксер прокомментировал свою подготовку к матчу-реваншу, сделав хвастливое заявление о результате предстоящего боя, пишет sport.ua.

Дюбуа заявил, что стал более выносливым и "готов к войне", выразив уверенность в своей победе.

Видео дня

"После первого поражения от Усика я провел три поединка. Я стал лучше, выносливее и подготовился к реваншу. На этот раз все будет иначе. Если вы думаете, что в реванше все останется так, как было раньше, вы ошибаетесь. Все будут в шоке - и Александр, и его команда. Я готов к войне", - заявил он.

Британский боксер подчеркнул, что 19 июля точно одолеет Усика и уже выразил готовность провести третий поединок.

"Дюбуа сейчас - это совсем другой боксер, не тот, который был три года назад. Я повзрослел и прошел нелегкий путь. 19 июля я одолею Усика. Не имеет значения, как. Нокаутом или решением. Я не думаю, что будет после боя. Если украинец захочет провести третий поединок, я готов", - заявил он.

Бой Усик-Дюбуа - новости

Ранее Дюбуа похвастался, что не только заберет титулы у украинского боксера, но и пообещал окончательно отправить Усика на пенсию. Он сказал, что идет на ринг, чтобы нанести как можно больше вреда сопернику.

Знаменитый боксер Леннокс Льюис, который прокомментировал предстоящий бой, также увидел в Дюбуе шансы переиграть украинца. Он отметил, что против 38-летнего Усика в бою с 27-летним Дюбуа сыграет почтенный, как для боксера, возраст Александра. На тот же фактор обратил внимание и отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри. Он заметил, что Дюбуа сейчас "на коне", в то время как Усику уже под 40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: