Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа повел себя непозволительным образом по отношению к украинскому чемпиону, обладателю титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику. Соответствующий момент был заснят на видео.
Это произошло во время битвы взглядов на главной арене, где состоится их бой-реванш.
В Лондоне, на стадионе Wembley, во время словесной перепалки Дюбуа позволил себе толкнуть украинского соперника.
Усик же на провокацию британца вестись не стал. Сначала он встал в агрессивную позу. Когда подбежала охрана, украинский чемпион обернулся к своей команде и засмеялся. Сам же Дюбуа тоже начал улыбаться.
Дюбуа против Усика - когда состоится бой реванш
Как писал УНИАН, 26 августа 2023 года во Вроцлаве прошел бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец техническим нокаутом в 9-м раунде одолел британского соперника.
Бой-реванш Усика и Дюбуа недавно был подтвержден. Он состоится в Лондоне 19 июля, а не 12 июля, как планировалось изначально.
Недавно Усик и Дюбуа обменялись громкими заявлениями. Украинский боксер заявил, что благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство.
Дюбуа, в свою очередь, ответил, что стал "опаснее" и не повторит прошлых ошибок во время реванша.