В Лондоне, на стадионе Wembley, во время словесной перепалки Дюбуа позволил себе толкнуть украинского соперника.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа повел себя непозволительным образом по отношению к украинскому чемпиону, обладателю титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику. Соответствующий момент был заснят на видео.

Это произошло во время битвы взглядов на главной арене, где состоится их бой-реванш.

В Лондоне, на стадионе Wembley, во время словесной перепалки Дюбуа позволил себе толкнуть украинского соперника.

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Усик же на провокацию британца вестись не стал. Сначала он встал в агрессивную позу. Когда подбежала охрана, украинский чемпион обернулся к своей команде и засмеялся. Сам же Дюбуа тоже начал улыбаться.

Дюбуа против Усика - когда состоится бой реванш

Как писал УНИАН, 26 августа 2023 года во Вроцлаве прошел бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец техническим нокаутом в 9-м раунде одолел британского соперника.

Бой-реванш Усика и Дюбуа недавно был подтвержден. Он состоится в Лондоне 19 июля, а не 12 июля, как планировалось изначально.

Недавно Усик и Дюбуа обменялись громкими заявлениями. Украинский боксер заявил, что благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство.

Дюбуа, в свою очередь, ответил, что стал "опаснее" и не повторит прошлых ошибок во время реванша.

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