Украинский боксер очень любит этим заниматься, но сейчас не может себе этого позволить.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что он очень любит петь — как дома, так и в караоке. Однако из-за продолжающейся полномасштабной войны, начатой Россией, он этого не делает.

"Я люблю петь — дома, в машине, постоянно. Сейчас я этого не делаю, потому что в моей стране война. Я не хожу в рестораны, лишь изредка мы можем куда-то пойти с женой. Но сейчас караоке для меня на паузе. Когда победим — пойду попою", - рассказал обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе в интервью Froch On Fighting.

Также Усик рассказал, что поет в основном украинские песни. Хотя его друзья любят творчество исполнителей на английском языке. Он же, в свою очередь, сможет разве что пропеть два-три слова.

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"Я люблю веселиться, всегда. Наслаждаюсь временем, проведенным с женой, детьми, с людьми. Потому что жизнь — это жизнь, она прекрасна", — подытожил Усик.

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Стоит напомнить, что уже совсем скоро украинец вновь выйдет на ринг. 19 июля, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли", Усик в очередной раз поборется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В этот раз против британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик уже побеждал Дюбуа. Это произошло 26 августа 2023 года, в результате технического нокаута в девятом раунде.

Ранее УНИАН сообщал, кого Усик считает лучшим боксером в мире. Ответ многих может удивить.

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