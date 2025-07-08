В частности один из тренеров известного боксера показал, как тренируется чемпион.

Несмотря на то, что Александр Усик по своей природе является боксером в полутяжелом весе, он доминирует именно в тяжелом, побеждая бойцов, с которыми, по мнению многих экспертов, не имел бы шансов. Есть много факторов, почему так происходит. Об этом пишет The Independent.

В издании подчеркнули, что есть один инструмент, который он использует чаще, чем его конкуренты, а именно - гиря.

На видео, которое опубликовал тренер Усика, боксер выполняет несколько упражнений с гирями, включая жим гири снизу вверх, американский мах гирей, рывок гири со смещенной стойкой и вариацию полутурецкого подъема. Другие видео также показывают, что он постоянно использует этот инвентарь.

Гиря не является причиной успеха украинского спортсмена, однако он может развить благодаря ей много физических качеств, которые полезны для боксеров.

"С гирей очень легко научить тело языку силы, особенно правильно напрягать мышцы пресса. С гирей, если вы начнете делать двойные приседания с парой гирь, ваша брюшная стенка загорится, и вы вдруг поймете: "О, вот что значит напрягаться". Или вы задвигаете локти в колени и делаете приседания с гантелями, а потом говорите: "О, вот как выглядит правильное приседание"", - отметил ведущий тренер по силовым видам спорта Павел Цацулин.

В The Independent подчеркнули, что сильный корсет и напряжение всего тела имеют решающее значение в боксе. Мышцы средней части тела должны не только выдерживать сильные удары, но и передавать силу между нижней и верхней частями тела, когда удар наносится от земли вверх. Поэтому тренировки с гирями закладывают прочную основу в этой области.

Александр Усик - последние новости

Напомним, ранее британский боксер Даниэль Дюбуа сделал хвастливое заявление перед боем с Усиком. Известно, что соперники сойдутся на ринге 19 июля на английском стадионе "Уэмбли".

"После первого поражения от Усика я провел три поединка. Я стал лучше, выносливее и подготовился к реваншу. На этот раз все будет иначе. Если вы думаете, что в реванше все останется так, как было раньше, вы ошибаетесь. Все будут в шоке - и Александр, и его команда. Я готов к войне", - заверил спортсмен.

В то же время известный боксер Леннокс Льюис назвал главную проблему Усика. Он считает, что эта проблема заключается в возрасте спортсмена.

"Как говорил когда-то Мухаммед Али, ты замедляешься, когда стареешь. Ты не знаешь, что произойдет с тобой в боях. Усику могут нанести сильный удар, на пути которого может оказаться его подбородок, и будет плохая ночь", - спрогнозировал боксер.

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