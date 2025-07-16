Они будут играть уже в четверг.

Мальтийский клуб "Хамрун Спартанс" одержал сенсационную победу над литовским "Жальгирисом" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

По итогам двухматчевого противостояния представители Мальты прошли дальше, выбив более опытного соперника из турнира. Как стало известно после жеребьевки, во втором квалификационном раунде они будут играть с киевским "Динамо". Матчи состоятся 22-23 и 29-30 июля.

Напомним, в первом матче, который состоялся 9 июля в Вильнюсе, "Жальгирис" одержал убедительную победу со счетом 2:0. Однако в ответном матче на Мальте "Хамрун" сумел отыграть два мяча, доведя общий счет до 2:2.

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Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьба противостояния решалась в серии пенальти. Там нервы оказались крепче у мальтийцев - они победили со счетом 11:10 и сенсационно вышли во второй раунд квалификации.

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Напомним, донецкий "Шахтер" эффектно начал свой еврокубковый сезон - в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2025/26 под руководством нового тренера Арды Турана он разгромил финский "Ильвес" со счетом 6:0.

Поединок состоялся вечером 10 июля на нейтральном поле в Любляне (Словения) и стал дебютом Турана в еврокубках.

Ответный матч состоится уже в четверг, 17 июля. Если "Шахтер" выйдет победителем, то во втором раунде Лиги Европы встретится с турецким "Бешикташем".

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