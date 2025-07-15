Украинцы дебютировали на военных соревнованиях CISOR MILCOMP с тремя наградами благодаря поддержке мецената Василия Костюка

В финском городе Сякюля состоялись ежегодные военно-спортивные соревнования CISOR MILCOMP 2025, в которых приняли участие более 100 военных и резервистов из 16 стран мира. Впервые в истории к соревнованиям присоединилась сборная Украины, в состав которой вошли сержанты Вооруженных Сил, курсанты Национального университета обороны, ветераны и волонтеры общественной организации "Дика Гонка".

Украинский дебют оказался чрезвычайно успешным: "золото" в плавании с препятствиями, "серебро" в общей женской категории (смешанная команда с Нидерландами) и "бронза" в общей категории "Open". Среди участников соревнований были также ветеран войны, тренер клуба каратэ "Лидер" (Черновцы) Андрей Антонюк, руководитель БФ "На Часі" Руслан Клименко и их товарищи, которые достойно представили Украину в условиях жесткой международной конкуренции.

Участие украинской команды стало возможным благодаря финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда "На Часі", основанного бизнесменом и меценатом Василием Костюком, а также партнерской ОО "Дика Гонка". Именно благодаря этой поддержке сборная команда Украины смогла осуществить поездку в Финляндию, пройти все этапы подготовки и достойно представить государство на международной арене.

Видео дня

"Участие в MILCOMP - это не просто соревнования. Это часть большого пути к интеграции в стандарты НАТО, развития взаимодействия, обмена опытом и повышения боеспособности резерва, - отмечают в фонде "На Часі" - Мы гордимся, что стали частью этого пути".

Благотворительный фонд "На Часі", созданный в период полномасштабной войны для поддержки военных, продолжает расширять горизонты своей деятельности, в частности - через содействие участию украинских резервистов в международных инициативах, важных для усиления обороноспособности государства.