Цыганков играет на позиции колумбийца Ясера Асприльи.

Накануне матча против "Валенсии", который состоится уже 15 марта, главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о своих подопечных. Он заявил, что украинский футболист Виктор Цыганков очень важен для команды, пишет AS.

По словам Санчеса, колумбиец Ясер Асприлья очень сильный игрок, но реальность такова, что на его позиции играет именно Цыганков.

"Он очень хорошо тренируется. Реальность такова, что его позиция очень похожа на позицию Цыганкова, а для меня Цыганков - очень важный игрок. Я хочу составить этот дуэт, но сейчас я не могу найти ответ. Я должен продолжать работать в этом направлении. Это правда, что они могут играть внутри, но суть их обоих в том, чтобы переходить из внешней зоны во внутреннюю. Видеть их вместе на поле поначалу сложно, но они очень хорошо тренируются", - поделился главный тренер "Жироны".

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Помимо этого Санчес в разговоре с журналистами напомнил, что у "Валенсии" сменился тренер. По его словам, команде это пошло на пользу и игроки стали больше играть в мяч.

"Они способны проникать в третью зону, где у них больше возможностей для нанесения ущерба, и они играют по-разному в зависимости от позиции Риохи, потому что они могут играть в четыре или пять линий в защите. У них разные игровые ситуации. Тренер меняется в зависимости от игры и соперника, и это будет игра, в которой главное, чтобы мы были главными героями", - добавил Санчес.

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