Мадридский "Реал" увеличил отрыв от "Жироны" в турнирной таблице.

В субботу, 10 февраля, состоялся центральный поединок 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Жирону".

Команды играли на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встреча завершиалсь сокрушительной победой хозяев поля.

"Реал" повел в счете уже на 6-й минуте. Гол забил бразилец Винисиус Жуниор. На 35-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество хозяев поля. Через девять минут после начала второго тайма Беллингем оформил дубль. На 61-й минуте Родриго Гоэс забил четвертый гол в ворота Пабло Гассаниги, установив финальный счет на табло.

Видео дня

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61

"Реал Мадрид": Лунин, Васкес, Карвахаль, Чуамени, Менди (Фран Гарсия, 77), Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70), Беллингем (Браим Диас, 57), Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77)

"Жирона": Гассанига, Коуто, Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес, Мартин (Солис, 70), Алейш Гарсия, Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио, Довбик (Стуани, 70)

Предупреждения: Менди, 76 - Хуанпе, 22, Коуто, 68

Обзор матча:

Отметим, что в этом поединке принимали участие аж трое украинцев.

В составе "Реала" весь матч отыграл голкипер Андрей Лунин. Статистический портал Sofascore оценил его игру в 6,8 балла.

В старте "Жироны" вышли полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Артем Довбик. Оба отыграли 70 минут, после чего были заменены. Цыганков получил от Sofascore 6,6 балла. Игру Довбика оценили в 6,5 балла.

Мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сливочные" набрали 61 очко за 24 матча. "Жирона", в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Райо Вальекано", а "Жирона" встретится с "Атлетиком" Бильбао.

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