Украинец забил за новый клуб три гола в трех сыгранных матчах.

Украинский футболист Артем Довбик способен стать одним из величайших форвардов в истории "Ромы". Об этом говорится в материале La Gazzetta dello Sport.

Издание напоминает, что в четверг украинец отметился голом в ворота испанского "Атлетика" в матче Лиги Европы, который стал третьим в трех матчах в составе его новой команды, а в прошлом сезоне забил 24 гола за Жирону в испанской Ла Лиге:

"Рома может стать его трамплином к славе. У Довбика есть все, чтобы затмить Лукаку, перешедшего в "Наполи", и войти в когорту великих центрфорвардов "Ромы": от Пруццо до Феллера, от Бальбо до Дельвеккио, от Батистуты до Джеко последних десятилетий"

Артем Довбик - последние новости

В начале сентября стало известно, что украинец Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч". Он стал первым за последние 18 лет украинцем, который попал в список претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе.

27-летний нападающий итальянской "Ромы" в сезоне 2023/24 защищал цвета испанской "Жироны". За этот клуб Довбик забил 24 гола в 36 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Добвик является одним из 30 претендентов на "Золотой мяч". Церемония вручения почетной награды состоится 28 октября в Париже.

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