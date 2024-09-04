Довбик стал первым за последние 18 лет украинцем, который попал в список претендентов на этот трофей.

Украинский футболист Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч" – главную индивидуальную награду в мировом футболе.

27-летний нападающий итальянской "Ромы" в сезоне 2023/24 защищал цвета испанской "Жироны". За этот клуб Довбик забил 24 гола в 36 матчах. Он также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Стоит отметить, что Довбик стал первым за последние 18 лет украинцем, который попал в список претендентов на этот трофей. Последний раз туда попадал Андрей Шевченко, еще в 2006 году. А ровно 20 лет назад Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".

Игрок украинской национальной сборной Артем Довбик является одним из 30 претендентов на "Золотой мяч". Церемония вручения почетной награды состоится 28 октября в Париже.

"Золотой мяч": главное о награде

Премия "Золотой мяч" (Ballon d'Or) – это одна из самых престижных индивидуальных наград в мировом футболе. Ее вручают лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Премия была основана в 1956 году и с тех пор является символом признания для футболистов, которые продемонстрировали выдающиеся достижения на поле. В 2023 году обладателем "Золотого мяча" стал аргентинец Лионель Месси.

Единственным украинцем, который получил "Золотой мяч", является Андрей Шевченко. Он получил эту престижную награду в 2004 году. На тот момент Шевченко выступал за итальянский клуб "Милан" и был одним из лучших нападающих в мире.

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