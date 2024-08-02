Следующие 5 лет украинский форвард проведет в составе "Ромы".

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик официально стал игроком итальянской "Ромы". Об этом сообщается на сайте римского футбольного клуба.

По информации западных СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет - до лета 2029 года, а трансфер 27-летнего нападающего стоил "Роме" 30,5 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Кроме того, "Жирона" получит 10% от следующего трансфера игрока.

Отмечается, что в составе "Ромы" Довбик будет выступать под 11-м номером и станет первым украинцем в истории, который будет играть за этот клуб.

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"Это первый случай, когда клуб приобрел лучшего бомбардира предыдущего сезона в любой европейской лиге. Такого в клубе никогда раньше не случалось, даже с трансферами таких громких имен, как Абель Бальбо, Габриэль Батистута, Эдин Джеко, Винченцо Монтелла, Роберто Пруццо, Руди Феллер или Мирко Вучинич", - говорится в сообщении.

Как известно, в прошлом сезоне Артем Довбик в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром Чемпионата Испании, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.

Последние новости футбола

Киевское "Динамо" прошло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. В повторном матче вице-чемпионы Украины на выезде победили белградский "Партизан" со счетом 3:0.

В следующем раунде "Динамо" сыграет с шотландским клубом "Рейнджерс", который тоже является вице-чемпионом своей страны.

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