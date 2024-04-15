Он стал самым результативным украинским футболистом в Ла Лиге.

Форвард сборной Украины и испанского футбольного клуба "Жирона" Артем Довбик стал самым результативным украинским футболистом за сезон, который когда-либо играл в Ла Лиге.

Напомним, до Довбыка лучшим форвардом был экс-нападающий "Динамо" и "Логроньеса" Олег Саленко, который в сезоне 1993/1994 отличился 16 голами, пишет Sport.ua

Игра Довбыка в Ла Лиге

Украинский нападающий Артем Довбик 31 марта отметился дублем в матче испанской футбольной Ла Лиги против "Бетиса", чем помог своему клубу "Жирона" одержать победу. Матч завершился со счетом 3:2.

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Первый мяч Довбык забил в конце первого тайма, исполнив пенальти. Второй раз украинец стал автором гола в середине второй половины матча.

Тогда Довбик забил впервые с января, когда оформил хет-трик в ворота "Севильи". Артем делил первенство в зачете бомбардиров испанского чемпионата с Джудом Беллингемом из "Реала" и Анте Будимиром из "Осасуны".

Напомним, Артем Довбик родом из Черкасс. 6 августа 2023 года он подписал 5-летний контракт "Жироной". За украинского форварда клуб заплатил 7 млн евро, что стало трансферным рекордом клуба.

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