"Реал" победил "Жирону" в 24-м туре чемпионата Испании со счетом 4:0.

В субботу, 10 февраля, "Реал" разгромил "Жирону" в центральном поединке 24-го тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка.

"Было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах. Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Отметим, что ворота "Реала" в игре с "Жироной" защищал Андрей Лунин. Украинец проводит уже четвертую игру подряд в основном составе "сливочных" в Ла Лиге.

Матч против "Жироны" мадридский клуб выиграл со счетом 4:0. Голами отличились Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс.

Победа над "Жироной" позволила "Реалу" оторваться от каталонцев в турнирной таблице на 5 очков. После 24-х туров у "сливочных" 61 балл, у "бело-красных" - 56 очков.

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