Артем Довбик травмировался на тренировке перед матчем против "Сосьедада".

Нападающий "Жироны" Артем Довбик неожиданно не попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Сосьедада".

Как стало известно, украинский форвард получил травму колена на тренировке каталонцев накануне матча. Были подозрения на разрыв мениска.

Главный тренер "бело-красных" Мичел прокомментировал повреждение Довбика и оценил шансы Артема сыграть против мадридского "Реала" в следующем туре испанской Ла Лиги.

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"Травма Довбика совсем незначительная. Если бы матч был, например, во вторник, то он мог бы сыграть", - приводит слова Мичела издание Marca.

Отметим, что это хорошие новости не только для "Жироны", но и для сборной Украины, которую ждет важный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Игра состоится 21 марта.

Добавим, что Артем Довбик является лучшим бомбардиром "Жироны", а также лидером бомбардирской гонки в Ла Лиге. В этом сезоне на счету украинца 14 забитых голов и 6 голевых передач в 21 матче.

Свой следующий поединок "Жирона" сыграет против мадридского "Реала". Игра состоится 10 февраля. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает второе место. В активе "бело-красных" 56 набранных очков. Мадридский "Реал" с 57 баллами идет на первой позиции.

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