Артем Довбик из-за травмы пропустит не менее одного месяца.

В субботу, 3 февраля, состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Жирона" принимала "Реал Сосьедад".

Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Эту игру пропустил украинский нападающий Артем Довбик. Украинец даже не попал в заявку на поединок.

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Как стало известно, Артем получил травму на тренировке за день до игры. Издание Mundo Deportivo сообщило, что украинец повредил колено, есть подозрение на проблемы с мениском.

"Если дальнейшие медицинские обследования подтвердят диагноз, то Довбик может не сыграть до конца сезона", - сообщило испанское издание.

Позже украинский нападающий прокомментировал новость о своей травме. Он подтвердил, что у него есть проблемы с мениском, однако не все так плохо.

"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве возвращаются за месяц, поэтому пишут неправду", - сказал Довбик в комментарии изданию Трибуна.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем Телеграм-канале разобрал возможные сценарии для Артема Довбика. Он подтвердил слова украинского нападающего, что при разрыве мениска тот может вернуться уже через месяц. Однако, он также отметил, что есть риск и более длительного восстановления.

"Довбик подтвердил разрыв мениска! Артем опроверг прогнозы испанской прессы по пропуску сезона, отметив, что "при разрыве мениска возвращаются через месяц".

Эти слова Артема не лишены смысла, ведь действительно во многих случаях восстановление может занять около месяца. К примеру, при травме первой степени и консервативном ее лечении. Также примерно через месяц можно вернуться после оперативного удаления части мениска или целого мениска.

Когда речь идет о второй степени повреждения, которое требует более длительного лечения, или сшивания мениска нитками, тогда речь идет о более длительном процессе реабилитации.

Относительно травм мениска выделяют 3 степени повреждения:

1 ст - легкий надрыв, консервативное лечение - от нескольких недель до 2 месяцев

2 ст - может быть и консервативное, и оперативное лечение

3 ст - всегда операция

Готовимся услышать развернутый комментарий от клуба о степени травмы и плане лечения Артема.

Правда, слыша такие новости и настроение самого игрока точно внушает надежду и доверие, что все ограничится незначительной травмой или быстрым микроудалением поврежденной части мениска, которое позволит игроку быстро вернуться на поле", - написал Бабелюк.

Стоит отметить, что если прогноз Довбика не подтвердится и ему понадобится больше месяца на восстановление, то Артем рискует пропустить важнейшие для сборной Украины матчи плей-офф отбора на Евро-2024. А учитывая форму, которую набрал форвард "Жироны" в последнее время, это очень серьезная потеря.

Но даже если Довбик и восстановится за месяц, набрать ту же форму, в которой он был до травмы, к матчу против сборной Боснии и Герцеговины Артем может не успеть.

Напомним, матч Украины против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу состоится 21 марта.

В текущем сезоне Артем Довбик сыграл 21 матч в составе "Жироны" в чемпионате Испании. На его счету 14 забитых голов и 6 голевых передач.

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