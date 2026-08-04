Российский спрут не отпускает FIDE. Борьба за кресло президента будет напряженной

Один из главных претендентов на пост главы FIDE, немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн, пытается скрыть доказательства своей работы на Россию. Однако структуры, принадлежащие им с братом и позволяющие обходить антироссийские санкции, имеют все шансы войти в новый пакет санкций ЕС.

Международная шахматная федерация (FIDE), после отставки предыдущего главы, вновь рискует получить пророссийского президента. Ранее УНИАН уже писал об одном из главных кандидатов на этот пост – Вадиме Розенштейне, немецком бизнесмене.

Несмотря на публичные заявления о прекращении работы с Россией, подконтрольные ему компании, согласно открытой финансовой отчетности, продолжают вести там бизнес, который после начала полномасштабной войны значительно вырос.

И уже становится очевидно, что Россия не намерена так просто терять свое влияние на FIDE. Пророссийские бизнесмены всеми силами пытаются снять с себя подозрения. Однако маховик возмездия уже завертелся.

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В нашей публикации сообщалось, что российская фирма ООО "2Р Интегра", принадлежащая россиянину Михаилу Розенштейну (двоюродному брату Вадима Розенштейна), помимо прочего, предлагает своим клиентам опции по обходу антироссийских санкций. Однако вскоре после выхода материала эта компания скрыла свой корпоративный сайт.

Копия сайта по-прежнему доступна в Google Cache. По основному адресу стоит "заглушка" с сообщением, что сайт в настоящее время ожидает запуска.

ООО "2Р Интегра", основанная Михаилом Розенштейном, специализируется на поставках в РФ промышленного оборудования и электроники. При этом ее дела резко пошли в гору после начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину и введения против агрессора секторальных санкций со стороны Европейского союза, США, Великобритании и многих других западных стран.

Цифры говорят сами за себя

О том, что компания Розенштейна включилась в процесс по обходу санкций, свидетельствуют ее финансовые показатели: если по итогам 2022 года выручка ООО "2Р Интегра" составляла всего 52 млн рублей, то уже по итогам 2025-го она выросла в 40 раз - до 2,1 млрд рублей (27 млн долларов). В прошлом году компания Розенштейна уплатила в российский бюджет 551 млн рублей налогов (6,4 млн долларов). Руководство ООО "2Р Интегра" подчеркивало, что помогает российской экономике в обходе санкций и такая опция предлагалась на скрытом в настоящее время сайте компании.

В частности, ООО "2Р Интегра" Розенштейна поставляет в РФ силовые кабели индийского производителя Polycab India Limited. Это следует из полученных ООО "2Р Интегра" в конце июля текущего года сертификатов соответствия на поставку этой продукции в Россию.

Судя по описанию, речь идет о так называемых Defence Cables – кабелях высокой термостойкости. Именно такие кабели используются в военно-промышленном комплексе. Они стоят в приводах, обеспечивающих вращение башен танков, соединяют между собой пункты управления и пусковые установки ракетных систем, применяются в авиастроении, на кораблях ВМФ и в подводных лодках.

Polycab India, у которой Розенштейн закупает продукцию двойного назначения, сама испытывает проблемы с законом. В 2024 году в компании прошли масштабные обыски в деле об уклонении от уплаты налогов на 3,27 млрд рупий или 34,4 млн долларов. В марте этого года сумма была снижена до 6 млн долларов.

ООО "2Р Интегра" - не единственная компания Михаила Розенштейна. Он так же является владельцем ООО "ПКП", но она, судя по финансовым показателям, не ведет никакой деятельности.

Михаил Розенштейн также был учредителем логистической компании ООО "ВР Рус", которая сейчас принадлежит его кузену, гражданину Германии и основателю WR Group Holding Вадиму Розенштейну. Именно он в настоящее время баллотируется на пост президента Международной шахматной федерации.

Как и ООО "2Р Интегра", ООО "ВР Рус" Вадима Розенштейна резко нарастила выручку после российского вторжения в Украину. С 2023 года она выросла со 113 млн до 1,6 млрд рублей (20,5 млн долларов по текущему курсу) в 2025 году. За этот же период прибыль компании подскочила с 38 до 139 млн рублей (1,8 млн долларов).

В течение трех последних лет ООО "ВР Рус" Вадима Розенштейна, которую он контролирует лично и через свой немецкий WR Group Holding GmbH, уплатило в российский бюджет налогов на 400 млн рублей (5,1 млн долларов). При этом в самой Германии WR Group Holding GmbHчислится как микропредприятие и платит налоги по заниженным ставкам.

В коммерческих материалах для российского издания "Коммерсант" Вадим Розенштейн рассказывал, что занимался крупногабаритными поставками для российских корпораций - таких как "НОВАТЭК" российских олигархов Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Одна из "фишек", предлагаемых Вадимом Розенштейном потенциальным клиентам – завозить оборудование по частям и собирать его на месте. На практике это означает, что манипулируя данными маркировки, можно существенно усложнить отслеживание товара для санкционного контроля.

В Германии, где Вадим Розенштейн боролся за пост главы местной Шахматной федерации, тоже задаются вопросами о происхождении его средств. А его дружеская встреча в Москве на шахматной партии вместе с поддержавшим российское вторжение в Украину Сергеем Карякиным, который теперь позирует для кремлевских СМИ в бронежилете с неонацисткой символикой, вероятно, стоила ему должности в шахматном союзе Германии.

Такую же символику, к примеру, используют члены бандформирования и военные преступники из так называемой ДШРГ "Русич". Так, один из ее членов, Ян Петровский, получил пожизненный срок в Финляндии за военные преступления в Украине.

Международная структура обхода санкций в прицеле ЕС

Михаил Розенштейн, как и его брат Вадим, развивает бизнес не только в России. В Кыргызстане на него оформлена компания ООО "Экселенс Трейдинг". Фирма была зарегистрирована в ноябре 2022 года, спустя 9 месяцев после российского вторжения в Украину.

Кыргызстан, который входит с Россией в один таможенный союз, с 2022 года постоянно подвергался критике со стороны ЕС и США - за то, что не мешал компаниям, многие из которых были основаны после российского вторжения и открыто участвовали в схемах по обходу санкций. Такая политика привела к тому, что именно банки Кыргызстана первыми после России и Беларуси оказались под санкциями Брюсселя и Вашингтона.

В апреле этого года Европейский союз впервые после начала вторжения ввел против Бишкека уже секторальные санкции за помощь России в поставках товаров двойного назначения, реэкспорт которых за последние годы вырос в десятки раз. Под эти ограничения попали в том числе компании, входящие в крипто-империю беглого олигарха из Молдовы, Илона Шора.

В конце июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в настоящее время Европейский союз готовит новый санкционный пакет, в который попадут более 1600 компаний, связанных с Россией и помогающих ей обходить международные санкции. В отличие от предыдущих ограничений, направленных против российской нефтяной отрасли и банковской системы, новые будут нацелены на конкретные компании.

Предполагается, что они подорвут инфраструктуру, выстроенную за счет многочисленных посредников. По данным издания, совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, а их общий штат насчитывает более 265 000 сотрудников.

Не исключено, что в этом списке окажется и ООО "2Р Интегра" бизнесмена Розенштейна. Удаление корпоративного сайта из публичного доступа уже вряд ли поможет ему избежать ограничений.

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