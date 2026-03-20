ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении: Магучих завоевала 'золото', а Левченко – 'серебро'

Легкоатлетка Ярослава Магучих стала первой украинкой в истории, завоевавшей две золотые медали на ЧМ-2026 в помещении.

Лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате мира-2026 в помещении. Более того, "серебро" впервые в карьере на ЧМ завоевала Юлия Левченко, сообщает Суспільне Спорт.

Издание сообщило, что украинская прыгунья Ярослава Магучих завершила соревнования с результатом 2,01 м. Она стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Отмечается, что до сих пор никто не завоевывал две золотые медали и четыре награды в целом.

Кроме того, серебряную медаль впервые в карьере на ЧМ в помещении завоевала еще одна легкоатлетка Юлия Левченко.

Издание отмечает, что впервые за 14 лет сразу три легкоатлетки разделили одно место на подиуме чемпионата мира в помещении. Юлия Левченко вместе с Ангелиной Топич и Николой Олислагерс стали серебряными призерками.

"Также для Украины это первый двойной подиум в истории в женских прыжках в высоту на ЧМ в помещении", – отмечает издание.

Примечательно, что Ярослава Магучих стала первой украинкой в истории с двумя золотыми наградами на ЧМ-2026 в помещении. До этого она делила рекорд с Натальей Добринской, Александром Багачем и Юрием Белоногим.

Легкоатлетка стала самой титулованной украинкой на чемпионатах мира в помещении – завоевала четвертую медаль. Издание отметило, что Магучих выигрывала награды всех видов: "золото" (2022 год), "серебро" (2024-й) и "бронзу" (2025-й).

Более того, спортсменка завоевала юбилейную, 10-ю золотую медаль для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Юлия Левченко впервые в карьере завоевала награду ЧМ по легкой атлетике в помещении. Свой лучший результат до этого легкоатлетка показала в 2018 году, заняв пятое место.

Магучих и Левченко: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что тренер Татьяна Степанова рассказала в интервью, что в мае 2025 года на соревнованиях в Дохе украинскую спортсменку Ярославу Магучих пытались убедить выступать за сборную Катара. По словам Степановой, представители катарской сборной по легкой атлетике предлагали Магучих "столько денег, сколько она пожелает". Более того, это не единственное предложение, которое получали спортсменка и ее тренер.

Также мы писали, что Магучих впервые за два года не смогла выиграть Бриллиантовую лигу, но заняла второе место. Примечательно, что ее серия побед длилась 10 этапов, начиная с июля 2023 года. Еще одна украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла четвертое место, разделив его с тремя другими спортсменками.

